P1 - Kosova maintient le rythme du Top 5 face à la RUTB B

Kosova Schaerbeek 2

RU Tubize Braine B 1

Les buts : 27e Al Masude (1-0), 48e Pierret (1-1), 77e Aoulad/pen. (2-1). Kosova : De Neve De Roden, Salihi, El-Boubsi, Gacio Cabrera, Saavedra, Toma (85e Hadj Romdane), Essoh, Al Masude (89e Meko), Garcia Fernandez (83e Dudija), Rybaczuk, Aoulad. RUTB B : Debauque, Moustatine (70e Charlier), Bonura, Taroli, Mabokoy, Bationo, Bailly, Velasco (67e Hazard), Alaoui, Guilleaume (67e Mukendi), Pierret. Cartes jaunes : Moustatine, Bonura, Salihi, Debauque, Toma, Mabokoy, Al Masude. Arbitre : M. Bouhali.

Match disputé samedi à Schaerbeek où le Kosova a finalement remporté l’enjeu grâce à un penalty dans le dernier quart d’heure. « C’était un match à craindre face à un jeune adversaire avec beaucoup de motivation et de qualités », souligne le coach Nasser Ouertani. « J’ai bien aimé l’attitude de mes joueurs, totalement concentrés. On a fait une belle première mi-temps, mais on a manqué de lucidité devant le goal. Avant la pause, on a également loupé un penalty qui aurait pu nous donner une avance de deux goals. En seconde période, Tubize a cherché les intervalles et le 1-1 est survenu après une perte de balle. Notre adversaire a alors mis toutes ses forces dans la bataille, mais on a bien tenu. On a pris définitivement l’avance sur penalty après un face-à-face fautif du gardien. On a alors su gérer la fin de match afin de décrocher les trois points. »

Du côté de la RUTB B, on retiendra surtout le rôle qu’a joué l’homme en noir. Ses décisions ont fait basculer la rencontre estime le T2 Christophe Houssiau. « On est très bien remonté en deuxième mi-temps », analyse ce dernier. « On a égalisé et on a poussé fort pour prendre les devants. Deux penalties en notre faveur ont été oubliés et de l’autre côté, Kosova en a hérité d’un imaginaire. C’était scandaleux et notre adversaire était du même avis après le match. Le match nul était mérité et on aurait pu aller chercher la victoire. C’est une grosse déception car il nous fallait ces points. On est néanmoins très contents des joueurs et de leur prestation. »

A.F.