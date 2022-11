Futsal (Union belge) | Défaite pour Inter Huy face au leader:«On a bien tenu 40 minutes»

En pleine reconstruction, l’Inter Huy s’attendait à vivre quelques moments compliqués cette saison et la tendance se confirme malheureusement. Du moins dans les chiffres et cette nouvelle défaite (8-2) ce vendredi n’a pas aidé les protégés de Flamur Vitija à sortir de la zone rouge.

Néanmoins, comme souvent, tout n’est pas à jeter dans cette partie. « C’était une rencontre difficile face à une belle équipe mais elle l’est devenue d’autant plus lorsque nous leur avons offerts les deux premiers buts. Nous avons une équipe jeune et lorsqu’elle rentre aux vestiaires sur un score de 3-0, elle prend un coup au moral. Malgré tout, on revient à 4-2 en se créant quelques occasions pour faire 4-3 mais on a touché deux fois les montants », commente le directeur technique.

« On n’a pas encore appris de nos erreurs »

La fin de match a été plus brouillone et les Bruxellois en ont profité. « Oui, ils ont fait parler toute leur expérience là où nous avons montré que nous en manquions. Lorsqu’il reste 10 minutes et qu’on a deux buts de retard, on confond vitesse et précipitation. On se jette vers l’avant en nous désorganisant et forcément, notre opposant en a profité pleinement. On a déjà connu ce scénario mais on n’a pas encore appris de nos erreurs. C’est dommage, même si le score était resté à 4-2, les jeunes auraient pu prendre confiance en se disant qu’il ne manquait pas grand-chose mais c’est plus difficile quand le score est si lourd. On a malgré tout bien tenu durant 40 minutes », termine-t-il.