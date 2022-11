Coupe du monde: la Fifa contre le brassard arc-en-ciel «OneLove», Eden Hazard pourrait être sanctionné d’un carton jaune s’il le porte

Le combat de la Fifa contre le brassard arc-en-ciel « OneLove » se poursuit. Ce lundi, face à l’Iran, le capitaine de l’Angleterre Harry Kane pourrait se voir brandir un carton jaune en début de partie de la part de l’arbitre s’il venait à le porter. C’est en tout cas ce que craignent de plus en plus plusieurs sélections européennes, rapporte le quotidien anglais The Telegraph. L’initiative, annoncée en septembre et à laquelle la Belgique a décidé de prendre part, n’a pas obtenu de feu vert formel de la Fifa. S’il le porte face au Canada ce mercredi, le capitaine des Diable rouges Eden Hazard s’exposera donc lui aussi à une éventuelle sanction.

Le brassard, censé symboliser la diversité et l’inclusion, devrait être porté par plusieurs capitaines de nations européennes alignées au Qatar pour rappeler leur attachement aux droits humains. Le gardien Manuel Neuer, champion du monde 2014, a confirmé qu’il porterait ce brassard multicolore en tant que capitaine de l’Allemagne. « Nous avons le soutien des responsables de notre fédération avec le président, et nous n’avons pas peur » de possibles conséquences, a clamé Manuel Neuer, champion du monde en 2014. Vendredi, le président de la fédération allemande Bernd Neuendorf avait indiqué qu’il était prêt à payer d’éventuelles amendes financières.

Le capitaine du Danemark Simon Kjaer portera lui aussi le brassard multicolore, a confirmé Christian Eriksen. « Notre capitaine portera le brassard One Love. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, on verra », a déclaré le milieu offensif danois.

Pour l’instant, des huit capitaines de sélections à l’origine de l’initiative « One Love », seul le Français Hugo Lloris a annoncé qu’il renonçait à porter ce brassard.