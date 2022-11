Coupe du monde 2022: comment suivre en direct les entrées en lice de l’Angleterre et des Pays-Bas?

Au lendemain d’un match d’ouverture entre le Qatar, pays hôte, et l’Équateur, les amateurs de ballon seront attirés par les affiches qui rythmeront la deuxième journée de cette 22e Coupe du monde, lundi. Deux ambitieuses nations européennes débuteront leur parcours. L’Angleterre défiera l’Iran et les Pays-Bas devront éviter un retard à l’allumage contre le Sénégal, champion d’Afrique (17h00). La journée se ponctuera par un duel entre les États-Unis et le pays de Galles.

de videos

L’Angleterre devra faire sans James Maddison, blessé au genou. La rencontre des Three Lions face à l’Iran est à suivre dès 14h sur notre site en direct commenté. En télévision, Tipik diffusera la rencontre tandis que Quentin Volvert & Xavier Chen seront chargés de commenter ce premier match du Groupe B.

Lire aussi> Coupe du monde: Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas, s’est fixé une dernière mission

La seconde rencontre de la première journée du groupe A opposera les ’Oranje’ aux ’Lions de la Teranga’, favoris à la qualification pour les huitièmes. Les Néerlandais, absents en Russie en 2018, ont retrouvé du jus depuis le retour sur le banc de Louis van Gaal. Portés par des cadors du football mondial, comme Virgil van Dijk et Frenkie De Jong, ils partent avec une longueur d’avance sur des Sénégalais orphelins de leur vedette Sadio Mané, blessé et forfait. Cette rencontre est à suivre à partir de 17h sur notre site en direct commenté. Lancelot Meulewaeter & Cécile De Gernier seront en charge des commentaires sur Tipik.

Lire aussi> Jean-Michel Larqué: «L’Angleterre est trop absente de ses clubs pour être favorite»

En soirée, le duel entre Américains et Gallois s’annonce disputé. Absents il y a quatre ans, les États-Unis se présentent avec une génération intéressante alors qu’ils accueilleront le tournoi en 2026, avec le Mexique et le Canada. Absent depuis 1958, le pays de Galles fait son retour à la grand-messe du football mondial. Les ’Dragons’ possèdent une équipe solide, mais dépendent grandement de la forme de leurs deux stars vieillissantes, Gareth Bale et Aaron Ramsey. La rencontre débutera dès 20h sur notre site où il sera possible de la suivre par l’intermédiaire d’un direct commenté. En télévision, Tipik diffusera également la rencontre et Frank Peterkenne ainsi que Philippe Albert seront charges de commenter cette affiche indécise.