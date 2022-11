Coupe du monde 2022: Harry Kane pourrait finalement ne pas porter le brassard arc-en-ciel avec l’Angleterre

Ce lundi, l’Angleterre affronte l’Iran et l’une des interrogations ne concerne pas le résultat du match mais le port du brassard arc-en-ciel. Ce samedi, la Fifa a demandé par l’intermédiaire de Gianni Infantino de porter d’autres brassards : un brassard différent chaque jour de match.

Alors que l’Angleterre avait prévu de défier la demande de la Fifa, Harry Kane et la sélection se posent désormais la question. D’après The Guardian, l’équipe anglaise se questionne à propos de ce brassard arc-en-ciel et des possibles sanctions : le capitaine pourrait recevoir un carton jaune dès le coup d’envoi.

L’initiative, baptisée « One Love » et annoncée en septembre, n’a pas obtenu de feu vert formel de la Fifa, qui a préféré samedi dégainer ses propres brassards, avec une liste de slogans plus consensuels parmi lesquels les capitaines sont susceptibles de piocher : « Sauvez la planète », « L’Éducation pour tous » ou encore « Non aux discriminations ».

L’Allemagne et le Danemark ont toutefois confirmé que les deux capitaines porteront un brassard multicolore.