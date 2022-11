Crosscall, la french touch du smartphone: une marque qui voit plus grand, des téléphones toujours aussi résistants

Grandir sans renier ses origines ou ses principes. Voilà peut-être ce qui caractérise en ce moment Crosscall. Moins connue sur nos terres, la marque française commence tout doucement à être « un vieux de la vieille » de l’autre côté de la frontière. Avec près de 13 ans d’expérience, l’entreprise installée en Provence ne cherche plus à s’imposer mais à s’étendre en proposant ses smartphones solidifiés au plus de professionnels possibles. Déjà sur la bonne voie, le contrat décroché pour équiper la police nationale française et la gendarmerie a donné un coup d’accélérateur à l’entreprise. Lui permettant, par la même occasion, de gagner en assurance et visibilité. Toujours actif sur deux créneaux principaux -on retrouve des smartphones plus sportifs avec la gamme Action et des smartphones professionnels avec la gamme Core- Crosscall semble maîtriser son business. Un business qui repose davantage sur le B2C (englobant à la fois les entreprises et les gouvernements) puisqu’il représente 70 % du chiffre d’affaires. Force ou faiblesse ? Difficile à dire.

Des smartphones bien à eux Car oui, dans sa conception, un smartphone Crosscall vise ce genre de marché avec la gamme Core. Une bonne chose car ils sont réellement spécialisés, une mauvaise car ils ont plus de mal à toucher d’autres publics. Le cœur de cible, ça reste les professionnels. « C’est important pour nous d’avoir un téléphone avec une silhouette. Nous voulons que l’on reconnaisse qu’il s’agit d’un Crosscall, que l’on se différencie d’autres marques », confie la cellule chargée du développement du design des smartphones.

Avec le Core Z5, il est désormais possible de dupliquer son smartphone sur un écran externe pour un faire un «mini-ordinateur». La gamme Core est vraiment construite pour correspondre aux usages sur le terrain (quatre touches paramétrables, utilisable avec des gants, résistants à l’eau ou aux fortes chaleurs, une coque solidifiée…). Le dernier en date, le Core Z5, le démontre. Certaines fonctionnalités « professionnelles » ont été verrouillées car elles correspondaient aux retours du marché. « Autrement dit, on sait que ça marche ». Que ce soit pour des entrepreneurs ou des services de secours qui ont besoin d’une solution optimisée pour des communications critiques. Pour le reste, Crosscall a simplement amélioré les performances (meilleure autonomie annoncée, une garantie de 800 cycles de charges, compatibilité 5G) et augmenter la taille de l’écran sans rendre l’appareil plus large… « Grandir sans renier ses origines », finalement. Cela vaut également pour l’entreprise. Depuis quelques semaines, la marque a inauguré un nouveau bâtiment (juste en face de son siège à Aix-en-Provence) dans lequel elle a installé son centre de tests : le X-Lab. « Ce laboratoire nous permet de tester, de développer nos produits… Cela nous permet de vérifier nos piliers (waterproof, résistant, autonomie, durabilité…) et les performances de nos smartphones », explique l’équipe du X-Lab. Grâce à toutes sortes de machines, le laboratoire s’assure des promesses de résistance : le test « appuis des boutons » permet de simuler la durée de vie complète (à savoir une garantie de la marque de 350 appuis par jour pendant 5 ans). En quelques mois, le virage entrepris par la marque française se ressent. On découvre un constructeur remplit de certitudes, galvanisé par les contrats décrochés. Une belle réussite pour une entreprise qui ne renie pas sa vision du smartphone. Reste que l’évolution du marché l’oblige également à prendre des risques (le Core Z-5 est proposé à 799 euros, ce qui en fait le smartphone le plus cher jamais commercialisé par la marque) et à devoir rapidement améliorer une partie photo trop sous-exploitée.