«L’amour est dans le pré»: quel bilan pour cette 14ème saison sur RTL-TVI?

On avait déjà compris que ça n’irait pas plus loin entre Violaine et Arnaud, partis à Marrakech. La jeune femme n’avait pas réussi à s’ouvrir davantage face au timide Arnaud.

François, qui avait partagé une après-midi et un repas avec une de ses prétendantes, n’a pas ressenti plus que de l’amitié non plus.

Bernard, parti à Berlin avec Françoise, aurait bien aimé que leur histoire aille plus loin. Mais comme il l’a expliqué à Sandrine Dans, c’est elle qui n’a pas souhaité poursuivre une relation.

Un duo sur lequel on misait beaucoup n’a pas conclu non plus. Alain et Valérie, qui étaient pourtant sur la même longueur d’ondes, n’ont pas été plus loin. C’est lui qui a avoué ne pas y croire davantage…