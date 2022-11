Jacqueline est devenue cliente d’Engie sans jamais avoir signé de contrat, à cause d’un «détail» que peu de gens savent!

Jacqueline Vink, une habitante de Wellen, était cliente Eneco depuis le mois de juillet. Mais en octobre, elle reçoit dans sa boîte aux lettres une facture d’Engie. « Mon contrat a été résilié. J’ai reçu une facture d’Engie. Il prétendait que j’avais conclu un contrat le 5 octobre 2022 », confie-t-elle à HBVL.

Grosse surprise pour cette chauffeur de bus qui n’a jamais signé aucun contrat avec eux. Elle les contacte pour avoir plus de détails et comprendre le nœud du problème. « J’ai demandé à Engie si elle pouvait me fournir une copie de ce prétendu contrat. Parce que je n’ai rien signé. Je n’ai pas non plus reçu de proposition de prix. Je n’obtiens aucune réponse. En tant que personne seule, je ne peux pas me permettre des surprises financières. Eneco me dit qu’elle peut m’accepter aux mêmes conditions que lorsque j’ai signé avec eux, mais à de nouvelles conditions. Mais alors je perdrai le tarif bon marché que j’avais là-bas. »