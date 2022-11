Consultation populaire sur la fusion Bertogne-Bastogne: «On ne peut pas tourner le dos à l’expression démocratique de la population d’une des deux communes», lance le MR

« Une consultation non obligatoire (rappelée comme telle par la commune) avec un taux de participation de 42 % représente un réel succès. Le rejet de la fusion par 65 % des avis exprimés, l’est tout autant. », lance Benoît Piedboeuf, au nom du MR Luxembourg. « La décision de fusion Bastogne-Bertogne telle qu’annoncée par les deux collèges, a fait l’impasse sur l’implication du conseil communal dans le processus d’élaboration mais surtout, n’a pas pris en compte le ressenti de la population. Les résultats de la consultation de ce dimanche démontrent sans aucune ambiguïté que cette façon de procéder doit être considérée comme viciée démocratiquement. »

Un passage en force

Bien avant le résultat de cette consultation, les bourgmestres de Bastogne et de Bertogne (Benoît Lutgen et Jean-Marc Franco) avaient annoncé que cela ne changerait rien à la décision de fusion. Pour le MR, il faudrait que les deux hommes se montrent plus nuancés. « On ne peut en effet pas tourner le dos à l’expression démocratique de la population d’une des deux communes. Sur base de celle-ci, les collèges devraient faire amende honorable et reprendre le dossier à son début en impliquant les premiers concernés par la démarche, à savoir leurs concitoyens. La fusion sur base volontaire est un système défendable et qui peut être intéressant, voire même encouragé, mais il doit reposer sur une adhésion populaire, surtout lorsque la taille des communes concernées n’est pas équivalente. Le passage en force ne constitue en aucune manière une bonne méthode pour envisager l’avenir… »