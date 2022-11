Le Belge va profiter du Black Friday et des promos: voici combien vous dépenserez pour vos cadeaux de Noël en cette année de crise

Si vous êtes abonnés à des newsletters de boutiques en ligne et de sites internet, vous le savez : ce vendredi sera le grand « Black Friday », la journée où beaucoup cassent les prix et affichent de grosses réductions.

Ainsi, ils sont 64 % à déclarer adapter leur comportement cette année autour des fêtes à venir. 83 % des Belges pensent à réduire le nombre de cadeaux et 91 % d’entre eux envisagent de dépenser moins cette année. En moyenne, les consommateurs belges achèteront des cadeaux pour six personnes cette année et y consacreront en moyenne un budget de 132 €.