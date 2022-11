Les Pays-Bas et l'Angleterre renoncent au brassard arc-en-ciel: voici pourquoi la Fifa pousse à l'interdire

La Coupe du monde au Qatar vient à peine de débuter qu’une polémique enfle entre les sélections vis-à-vis du brassard « One Love » portés ou non par les capitaines. Ce lundi, Virgil Van Dijk, capitaine des Pays-Bas a annoncé qu’il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel. L’équipe néerlandaise souhaite éviter recevoir un carton jaune dès le coup d’envoi du match.

Ce samedi, la FIFA a préféré dégainer ses propres brassards, avec une liste de slogans plus consensuels parmi lesquels les capitaines sont susceptibles de piocher : « Sauvez la planète », « L’Education pour tous » ou encore « Non aux discriminations ». C’est ce que le président de la Fifa Gianni Infantino a appelé des « causes mondiales », préférables à ses yeux à une critique frontale des autorités qataries, fustigées en particulier sur la question des droits humains et notamment ceux des personnes LGBTQ+.

Pour soutenir les droits des personnes LGBT, dix sélections européennes (dont la Belgique) avaient annoncé en septembre dernier porter un brassard aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. Cette prise de position voulait se faire dans le cadre de la campagne OneLove, afin de « promouvoir l’inclusion et envoyer un message contre les discriminations. Depuis sa désignation pour organiser l’événement en 2010, le Qatar est en butte à de vives critiques, qui se sont intensifiées à l’approche de l’événement, en particulier sur les droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+. L’homosexualité et les relations sexuelles hors mariage sont criminalisées au Qatar. Un choix donc fort de la part des dix sélections dont huit sont qualifiées pour la Coupe du monde. France, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Allemagne, Suisse, Angleterre et Pays de Galles avaient ainsi annoncé le port de ce brassard.

Mais depuis lors, plusieurs sélections hésitent.Tout comme Van Dijk, le capitaine de la France, Hugo Lloris a annoncé qu’il renonçait à porter ce brassard. En conférence de presse, les capitaines de l’Allemagne et du Danemark ont confirmé porter ce brassard arc-en-ciel. Même chose pour le Pays de Galles dont le capitaine portera le brassard. Harry Kane, capitaine de l’Angleterre, hésite toujours à porter ce brassard. En cause ? Le risque de sanctions.

En effet, le capitaine portant un brassard arc-en-ciel pourrait recevoir un carton jaune dès le coup d’envoi du match. Même si l’information sur cette sanction n’a pas été confirmée par la Fifa, les instances du ballon rond se sont historiquement opposées aux messages politiques dans les stades. La Fifa a ainsi interdit au Danemark de s’entraîner avec des maillots pro-droits humains.