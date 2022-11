La maison de l’horreur à Anderlues: «Ils se réfugient derrière l’oubli et l’alcool...», l’avocat général a requis un total de 86 ans de prison pour les six accusés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Torture, traitements inhumains, traitements dégradants, traite des êtres humains, abus de faiblesse. Vendredi, les quatre premiers accusés ont été reconnus coupables de tous les faits à leur charge.

de videos

Dany Harlez, lui, a été reconnu coupable de traitements inhumains et dégradants et de faits de mœurs, Betty simplement de non assistance à personne en danger.

L’avocat général Pierre Hustin. - EG

Lire aussi> Maison de l’horreur à Anderlues: Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt, tous coupables de torture!

Pendant deux longues années, ils ont martyrisé un couple de personnes atteintes de déficience mentale, le frère et la belle-sœur de Marie-Hélène Bartel. Officiellement hébergés pour raisons de santé, Camille et Christian ont vécu l’enfer dans la maison d’Anderlues: dépouillés, brimés, affamés, raillés, frappés, moqués, rasés de force… Leur calvaire n’a pris fin qu’en avril 2019 après un terrible épisode au cours duquel leurs pantalons ont été aspergés de pétrole et incendiés. Après ce débat sur la culpabilité, la cour d’assises de Mons a entamé le débat sur la peine.

Laurent Dramaix. - D.R.

La peine la plus forte, la plus juste

C’est l’avocat général Pierre Hustin qui a pris la parole en premier.