Circino, un jeu pour découvrir les communes de la Marne

Circino, c’est le jeu de plateau ludique, de deux à quatre joueurs, imaginé pour faire découvrir les départements français. Et bonne nouvelle, une édition sur la Marne sera disponible à la fin du mois. Le principe est simple : chaque participant avance sur le plateau grâce à des dès en direction de coffres-forts, dans lesquels ont été cachés de manière aléatoire des pièces. Lorsqu’il atterrit sur un coffre, le joueur doit l’ouvrir et vérifier que la pièce correspond à une des deux cartes communes qu’il a choisie au début de la partie. Si cela est le cas il la remporte, sinon il la remet à l’intérieur sans annoncer de quelle commune il s’agit et la partie continue jusqu’à ce qu’un joueur trouve les deux pièces correspondantes. Dans l’édition de la Marne, 36 communes sont représentées : Reims, Châlons-en-Champagne, Épernay, mais aussi des moyennes villes comme Bourgogne-Fresne et Dormans ainsi que des villages comme Souain-Perthes-lès-Hurlus et Orbais-l’Abbaye. C’est le conseil départemental qui a aidé Créacom games à les choisir. Pour David Humbert, fondateur avec sa compagne Wendy Giudice, la présence de tous les types de communes est importante : « Circino a été créé pour faire découvrir un département entier, c’est-à-dire avec évidemment ses chefs-lieux mais aussi avec les plus petits villages ».

D’ailleurs, c’est alors que le couple observait les paysages de leur village du Sud de la France que l’idée de créer ce jeu leur est venue. « Nous avons réalisé qu’aucun jeu faisait découvrir ce village et que c’était vraiment dommage. Et puis, à peine une semaine après, des amis nous ont fait jouer à un jeu sur le patrimoine sauf que c’était avec des questions, donc il était difficile de jouer sans connaissances. Alors, nous avons réfléchi à un concept pour faire découvrir le patrimoine sans avoir besoin de le connaître avant de jouer », explique David Humbert.

Les communes, actrices du jeu Mais alors en quoi ce jeu ludique, réservé aux plus de six ans, nous fait découvrir le patrimoine ? C’est très simple. Tout d’abord, dans le livret de règles, des textes explicatifs sont écrits, « d’environ une demi-page sur chaque commune », précise le concepteur. De plus, les éléments de jeu rattachés à chaque ville soit une carte et une pièce d’or ont été imaginés… par les communes elles-mêmes. Elles ont dû fournir une photo ainsi qu’un symbole à Créacom games. Prenons l’exemple de Reims. Pour illustrer la pièce d’or, la Ville a choisi un bouchon de champagne : « Le bouchon a été élu symbole préféré des Rémois lors d’un vote organisé dans le cadre de la campagne je suis #rémois et fier de l’être », explique-t-elle.