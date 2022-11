Joe, un Gerpinnois de 26 ans, veut créer un centre d’étude consacré à la culture et la philosophie asiatiques: «J’ai amassé plus de 30.000 ouvrages et documents»

C’est un jeune homme passionné qui nous a contactés, désireux de faire connaître son projet. Joe Elsen, un Gerpinnois de 26 ans, envisage de fonder un Collège d’étude privé consacré à l’Asie, appelé le Collège Sainte-Rolende. « Depuis la crise du Covid surtout, j’ai de plus en plus d’amis ou de membres de mon cercle étudiant qui me demandaient des copies de mes documents, articles ou pages de livres. Il est vrai qu’au fil du temps, j’ai amassé plus de 30.000 ouvrages et documents rédigés dans une vingtaine de langues : français, latin, anglais, allemand, chinois, tibétain, népalais,… Le livre le plus ancien date de 1642 et est majoritairement centré sur l’étude de la Chine, du Tibet, du Bouddhisme, des philosophies et religions chinoises ainsi que de la philosophie interculturelle. J’ai plus de livres sur le sujet qu’il n’y en a dans les universités francophones », expose Joe.