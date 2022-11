«Le Late avec Alain Chabat»: le comédien exporte le vrai Late Show sur TF1

Aux États-Unis, il s’agit d’une véritable institution. Toutes les chaînes généralistes en ont un, diffusé généralement à 23 h. Que ça s’appelle le « Tonight show » ou le « Late show », le principe est le même : un animateur-vedette (généralement humoriste à la base) reçoit chaque soir des invités pour des interviews entrecoupées de séquences humoristiques. Les codes sont rigoureusement les mêmes dans chaque émission : l’animateur débute le programme avec un long monologue truffé de vannes sur l’actu du jour et il est ensuite assis derrière un bureau pour interviewer son invité. Les maîtres du genre s’appellent Jimmy Fallon, Stephen Colbert, James Corden… Et avant eux Johnny Carson ou Jay Leno. En France, plusieurs se sont essayés au concept en se cassant les dents, de Jean-Pierre Foucault à Arthur, mais dans des versions hebdomadaires, donc vouées à l’échec car n’incorporant pas le concept quotidien qui fait la force du programme. Mais ça va changer ! Dès ce lundi et pour dix soirs, Alain Chabat lance son propre « Late show » tous les jours à 22 h 55. Un rêve que le comédien de 63 ans nourrissait depuis longtemps mais dont il ne voyait pas la façon de le mettre en œuvre. « Les grilles américaines, construites par tranches de 30 ou 60 minutes, permettent d’installer un rendez-vous quotidien à heure fixe », explique l’ex-figure emblématique des Nuls. « Les chaînes françaises ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a une dizaine d’années, j’avais dit à Ara Aprikian (actuel directeur des programmes de TF1) : « Si un jour, vous avez envie de changer toute votre grille pour moi, j’adorerais faire un late show tous les jours à 23 h ! » »

Grâce au… Mondial Même s’il a fallu le temps, la proposition n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. « Un peu avant l’été, Ara Aprikian m’a envoyé un texto en me disant qu’il avait un truc marrant à me proposer. Je travaillais sur une série animée autour d’Astérix pour Netflix et je ne voyais pas ce qui pourrait me pousser à accepter un autre projet, mais je l’ai rencontré. Il m’a alors expliqué qu’avec la Coupe du monde de football, tous les matchs commenceraient et finiraient à la même heure vu qu’il n’y aurait pas de prolongations les quinze premiers jours. Il y avait donc enfin la possibilité d’un rendez-vous fixe, à 22 h 55, pour dix soirs en semaine. »

Alors, à quoi doit-on s'attendre ? L'animateur de « Burger Quiz » a décidé de garder la structure qui fait le succès de ces émissions aux États-Unis, avec un monologue d'intro, mais aussi le décor avec un bureau, des fauteuils, un canapé. Côté invités, on verra défiler Monica Bellucci, Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Léna Situations. « Il y aura aussi des fausses pubs, mais on mise surtout sur une ambiance de plateau. J'avais envie que les invités se lâchent. » Il y aura également de la chanson, avec Etienne Daho, Catherine Ringer, Orelsan, Angèle. « On est aussi en train de réfléchir à quelques bêtises avec Chantal Lauby et Dominique Farrugia. J'ai carte blanche. Je retrouve la même liberté qu'à Canal. »

Que du bon en perspective, même si on regrettera que ce ne soit pas en direct, mais enregistré plusieurs jours à l’avance, ce qui empêchera Chabat de rebondir sur l’actu du jour, un ingrédient pourtant essentiel des late shows américains.