L’association «Solidarité Ukraine Namur» participe à un nouvel envoi de matériel

« Rassembler les associations namuroises et liégeoises »

«On a essayé de rassembler les associations namuroises et liégeoises et on a réussi à faire un semi-remorque qui est plein à craquer. L’objectif est de rentrer en Ukraine, d’aller à Ouman et de dispatcher le matériel dans les trois grandes villes principales que sont Odessa, Mykolaïv et Kryvyi Rih», a expliqué Jonathan Nouichi, président de l’ASBL «Convoi de la solidarité Belgique», basée à Malmedy. «Il y a des médicaments, du petit matériel de chirurgie, du fil à coudre, des pansements et des bandages. On a aussi de la nourriture, du matériel d’hygiène pour les femmes et les enfants, des vêtements chauds pour l’hiver et des groupes électrogènes. »