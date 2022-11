Gaëtan Sedici est mort à Verviers, en 2018, en cherchant à calmer une émeute: le procès de son meurtrier démarre mercredi

La cour d’assises de Liège entamera mercredi à 14h00 par la constitution du jury le procès de Lamine Fofana, 25 ans, accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaîtront aussi comme accusés après avoir commis des faits moins graves lors d’une émeute qui avait eu lieu à Verviers le 11 mai 2018.

Les faits s’étaient déroulés dans le quartier de Pré-Javais à Verviers. Une bagarre avait impliqué plusieurs dizaines de personnes et opposait principalement des individus de deux groupes différents. Cette bagarre avait débuté lorsque l’un des membres d’une famille avait interpellé de manière intrusive et vulgaire une jeune fille qui passait dans la rue. Les membres de la famille de cette jeune fille s’étaient dirigés vers l’habitation de l’auteur des propos jugés déplacés.

Dans ce quartier réputé sensible, l’incident avait provoqué une émeute et la réaction de dizaines de personnes. Les frères Mohamed et Imad M. s’étaient rendus devant l’habitation du frère de Lamine Fofana, avaient défoncé la porte d’entrée et porté des coups à l’auteur des propos jugés déplacés.

Lamine Fofana était intervenu pour s’opposer au tabassage. Il s’était armé de deux couteaux et avait touché trois personnes. Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa avaient été plus superficiellement touchés. Mais Gaetano Sedici, qui tentait simplement de séparer les protagonistes, avait reçu un coup de couteau en plein cœur. Lamine Fofana prétend qu’il ne se souvient pas de ce coup de couteau.

Un homme qui appaisait les tensions

Gaetano Sedici, âgé de 42 ans, était décrit comme un homme respecté dans son quartier. Il apaisait les tensions et apportait le calme lorsque la situation tendait à dégénérer. Il était perçu comme un grand-frère ou un père par les habitants du quartier.

Trois accusés comparaîtront devant la cour d’assises, mais un seul d’entre eux répondra des faits les plus graves. Il s’agit de Lamine Fofana, accusé d’avoir commis l’assassinat de Gaetano Sedici et deux tentatives d’assassinats sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Il sera défendu par Me Séverine Solfrini et Me Steve Van Laenen.

Les frères Mohamed et Imad M. sont accusés de port d’arme, de violation de domicile, de menaces et de coups et blessures.

L’avocat général Paul Catrice soutiendra les accusations devant la cour d’assises présidée par Philippe Gorlé. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Wilmotte.