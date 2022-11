Tennis | Un projet pédagogique intéressant à Ressaix, dont le tournoi vient d’accueillir 121 équipes de doubles

Indépendamment de ses tournois et des interclubs, le club de Ressaix vit au quotidien avec son école de tennis, dirigée par ce vieux briscard de Thierry Denblyden. Après avoir longtemps officié à Morlanwelz avant de se retrouver un moment à Binche, notre homme est venu dispenser son savoir à la rue de l’Industrie. « Et cela fait quatre ans que cela dure. Après le départ de Gaël Fiore pour Chapelle, la présidente m’a demandé de reprendre l’école de tennis, sérieusement démantelée suite au départ de nombreux jeunes pour le voisin de Chapelle. Reste qu’avec l’équipe pédagogique constituée de Zoé Moucheron, Estelle Baudouin, Manu Fernandez et Jessica Parello, nous sommes parvenus à reconstruire quelque chose de valable au sein de cette école qui tourne actuellement avec une septantaine d’enfants. »

« Une école familiale »

Avec la concurrence de La Louvière, Morlanwelz et Chapelle et maintenant la venue de Simon Stevens à Plainchamp pour dynamiser une autre structure mise en place par Ronny Cordier, la question que tout le monde se pose est de savoir s’il y a encore moyen de faire quelque chose de plus innovant dans la région du Centre. « Notre école de tennis est avant tout familiale et pas du tout élitiste. Notre objectif est de réduire cette fracture existant avec les grosses artilleries où les enfants évoluent trois à quatre fois par semaine avec uniquement des objectifs en matière de résultats. Ce que nous souhaitons à Ressaix, c’est de mettre en valeur l’enfant. Nous insistons beaucoup sur la convivialité. Une heure de tennis avec notre équipe pédagogique se doit d’être un moment de rencontre et de partage. Nous proposons autre chose que les grosses armadas, essentiellement focalisées par les résultats. »

Des valeurs humaines

Lors du dernier tournoi de Plainchamp, le jeune Romain Devillers a été finaliste en JG 13 ans, grade 3. « Lors du tournoi de jeunes de Plainchamp, nos jeunes ont tissé des liens avec des jeunes de ce club qui participeront à la Saint-Nicolas que nous organisons au club ce 3 décembre », a encore précisé le responsable de l’école de tennis.

En misant sur un aspect éducatif particulièrement bien ficelé et en prônant des valeurs humaines particulièrement bien développées par les différents intervenants de ce cursus, le club de Ressaix essaie de proposer quelque chose de sérieux et de rationnel à la classe biberon du matricule 3059.