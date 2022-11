De nombreuses femmes sont attendues vendredi à Tournai dans le cadre de la mobilisation du collectif 8 mars: «Trop de femmes et de personnes minorisées de genre ont besoin de se faire entendre»

Comme l’explique le collectif, cette marche sera brillante pour mettre la lumière l’état actuel de la situation et le coup de projecteur sur les solutions possibles. Elle sera également bruyante afin de refuser le silence de plomb qui entoure encore les trop nombreux féminicides et violences faites aux femmes. Le but est de faire entendre leurs voix ! À quelques jours du rassemblement qui débutera à la gare de Tournai dès 17h30 pour s’élancer dans la ville, elles sont déjà 20 à avoir perdu la vie sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. On se rappellera la terrifiante tentative de féminicide qui a eu lieu il y a quelques mois dans le couloir de la gare de Tournai.

Lire aussi> leon-poignarde-sa-compagne-stephanie-en-gare-de-tournai-car-elle-voulait-le Le collectif 8 mars Tournai refuse la banalisation des violences et plaide depuis de nombreux mois pour que des solutions locales soient mises en place. « Nous sommes satisfaites de nous sentir entendues et écoutées, notamment sur des revendications locales qu’on porte depuis des mois », explique Junie, l’une des porte-parole du collectif pour cette action. « Par exemple, de nouvelles places d’accueil d’urgence vont bientôt voir le jour au sein de maisons d’accueil et c’est une bonne nouvelle, mais il reste du chemin à parcourir et on veut continuer de se faire entendre ».

Une manifestation survenue après le drame du tunnel sous la gare à Tournai. - D.R.

« Les choses bougent et avancent, comme la nouvelle loi qui reconnaît le caractère spécifique des féminicides qui devrait sortir bientôt, mais avant ça il reste trop de femmes et de personnes minorisées de genre qui ont besoin de se faire entendre, au niveau belge mais à Tournai aussi », explique de son côté Anna, également membre du collectif. « La justice est dysfonctionnelle et ne reconnaît pas de statuts de victimes à plein de femmes, celles sans papier par exemple. Il reste plein de choses à inventer et à réfléchir, c’est pour ça qu’on continue de se mobiliser, même dans une petite ville comme Tournai ». Lire aussi> apres-le-drame-une-manifestation-anti-feminicide-la-gare-de-tournai Elles seront donc nombreuses à Tournai ce vendredi à se rejoindre dès 17h30 à la gare de Tournai pour parcourir les rues et terminer devant la stèle en hommage aux victimes de féminicides où une traditionnelle minute de bruit sera proposée en hommage à celles qui n’ont plus de voix mais aussi à celles qui luttent encore.