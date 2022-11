Grosse surprise en P3A | Le coach Franck Walo quitte Strée sur-le-champ: «Je pars avec le sentiment du devoir accompli»

Voici son message

« Avant toute chose, j'aimerais remercier Pierre Crochet et l'ensemble du comité avec qui j'ai échangé et bossé depuis avril 2019. Ils m'ont fait confiance et m'ont toujours laissé travailler sereinement. L'objectif que l'on s'était tous fixé lors de mon 1er entretien, nous l'avons atteint tous ensemble. À savoir : sauver le club d'une mort certaine et le remettre sur la carte du football provincial. Nous sommes réellement reparti d'une feuille blanche...

Le défi et le chantier étaient énormes. En effet, je n'avais aucune expérience en tant que coach principal, le président (Pierre Crochet) n'avait aucune expérience pour ce rôle ô combien complexe mais primordial pour la pérennité d'un club. Et puis... début avril 2019, lorsque nous avions tous pris le risque de se lancer dans ce pari complètement fou, il ne restait que 4 joueurs dont le président.

Nous sommes 3 ans et demis plus tard, je laisse le club à la seconde place au classement en 3e provinciale, riche d'un titre acquis il y a 6 mois, et avec la possibilité d'accéder à la P2 grâce au gain de la 1re tranche.

Je quitte donc avec le sentiment du devoir accompli. Nous étions en P4 dans la difficulté, ils seront aux portes de la 2e provinciale au terme du championnat. Quel exploit !

Je remercie également l'ensemble des joueurs que j'ai eu « sous mes ordres » tout au long de cet aventure. Chacun d'entre-eux aura participé au renouveau de la RUS Strée.

MERCI aux bénévoles, supporters, sympathisants, femmes de joueurs, amoureux du club. (Grosse pensée pour notre fidèle Dany Piot qui est notre meilleure supportrice et de loin ! ! !) Vous avez toujours été bienveillants à mon égard et je ne vous oublierai jamais ! ! !

Même si cela peut paraître surréaliste, vu de l'extérieur, que je ne sois plus « l'homme de la situation » malgré les top résultats réalisés avec un bilan chiffré de 37 sur 48, le contexte dans lequel les joueurs et moi travaillons s'est quelque peu dégradé dernièrement.

Je suis un coach qui se veut être un rassembleur et qui véhicule certaines valeurs. Et selon ma vision, aucun joueur (quel qu'il soit) n'a le droit d'être au-dessus des règles imposées par le staff et de surcroît par le club.

Le respect se trouvant tout en haut de mon échelle de valeurs, j'ai atteint dernièrement un point de non-retour.

Dans ma gestion, je serai toujours le coach qui placera l'intérêt de mon groupe et celui de mon club avant l'ego d'un ou plusieurs joueurs.

Je ne compte pas polémiquer et ajouter d'autres commentaires.

Je souhaite au club, à mon successeur et aux joueurs de la RUS Strée autant de réussite que ce que j'ai de reconnaissance et de respect pour ce club que je n'oublierai jamais.

À bientôt.

Franck.