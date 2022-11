«L’œil gourmand»: l’expo du chef étoilé Lionel Rigolet et de la peintre Isabelle Ravet à Etterbeek

Depuis leur rencontre sur les bancs de l’école, il y a un peu plus de 30 ans, Lionel Rigolet et Isabelle Ravet ont suivi avec curiosité et admiration leur parcours respectif. « Nos liens de complicité se sont retissés lors d’une de mes expositions », se souvient l’artiste peintre qui raconte que peu après leurs retrouvailles, une idée audacieuse s’est mise à germer en eux : pourquoi ne pas décloisonner leurs métiers ? Pourquoi ne pas s’ouvrir mutuellement les portes de leur cuisine et de leur atelier, pour expérimenter une nouvelle forme d’art ?

Cette collaboration artistique, fondée sur l’observation et la compréhension de l’autre, prend aujourd’hui la forme d’une rencontre gastronomique et chromatique, à mettre sous la dent des regards les plus gourmands. 18 toiles sont exposées dans le cadre prestigieux des salons de la banque Delen. Des natures mortes contemporaines, inspirées du restaurant étoilé Comme chez Soi et conçues avec la complicité de son chef. À travers le choix de différents aliments, Lionel Rigolet et Isabelle Ravet invitent les visiteurs à porter un regard nouveau sur la nature morte et à emprunter les chemins entrelacés de la création d’un plat et d’un tableau.