EcoFlow River 2: un générateur électrique portable pour tous les usages

Attention tout de même concernant les voyages, on ne fait pas référence à des vacances organisées avec Ryanair. Car, sans être la plus encombrante, la station River 2 a tout de même sa taille et son poids (7,8 kg maximum pour la plus lourde). Des caractéristiques raisonnables mais seulement pour des déplacements en voiture, caravane ou autre… On appréciera néanmoins le design soigné du produit qui peut ainsi se transporter/déplacer rapidement et se fondre dans n’importe quel décor.