Un chauffeur de taxi à Bruxelles subtilisait les cartes bancaires et codes de ses clients vulnérables

En l’espace de quelque mois, la zone de police Montgomery a été confrontée à un phénomène assez spécifique et troublant, à savoir le dépôt de plaintes par des personnes âgées (ou leurs proches vu l’état de vulnérabilité) concernant des faits de vol de cartes bancaires commis par un chauffeur de taxi auprès de certains de ses clients. Vu la nature et la spécificité des faits, cette enquête a été traitée en priorité par le parquet de Bruxelles afin d’endiguer le phénomène.

Vu qu’il s’agissait d’un véhicule de taxi que l’on peut qualifier de « classique », la victime se fiait entièrement à l’auteur. Lorsque celle-ci souhaitait payer en espèces, l’auteur insistait pour que la « course » soit réglée par carte via un terminal bancaire. L’auteur se saisissait alors de la carte bancaire de la victime, faisait mine de l’introduire dans le terminal et laissait cette dernière introduire son code secret. La carte de la victime était ensuite subtilisée et remplacée par une autre carte, l’auteur en profitant pour effectuer plusieurs retraits frauduleux et/ou achats dans différents commerces avec la carte ainsi dérobée.