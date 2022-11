Plus de 160 rues de Bruxelles illuminées pour la 10e édition de Brussels by Lights

Après deux années compliquées, la Ville de Bruxelles a souhaité offrir de la magie tant à ses habitants qu’aux très nombreux touristes qui, en cette période de fin d’année, transforment la capitale en l’une des destinations de city trip les plus prisées d’Europe. Cette année, c’est le quartier Chartreux qui est mis à l’honneur. Branché et bohème à la fois, il est situé entre les quartiers Saint-Géry et Dansaert.

Le parcours Geometrix y proposera une balade d’environ 45 minutes permettant aux visiteurs de découvrir six créations lumineuses géométriques et, pour la plupart, interactives : Fracutre, Prism et Tilt (par Angus Muir), Triph (de Circus Family), Dreamscape (de Magdalena Radziszewska) et Palomas (de Pitaya Design). Le plan est à découvrir ici.

Tout au long de cet itinéraire, une dizaine de vitrines vides seront décorées de fresques créées avec de la peinture phosphorescente par des designer-graffeurs bien connus de la scène belge : 10e Arte, Pupa, Patrick Croes, Tavu, François Tusseki, All About Things (Marion Beeck et Han Coussement) et Béatrice Borso.

Flânant dans le cœur de la capitale, les passants auront alors l’occasion d’admirer les jolies boutiques qui confèrent à ce coin de Bruxelles son caractère unique. À deux pas de ce quartier, d’autres nouveautés les attendent : les rues Devaux et Sainte-Catherine arboreront 10 nouveaux flocons de cordons blancs, dans le but d’innover tout en utilisant des matériaux plus légers et moins énergivores. Vu le succès remporté l’année dernière, la place Fontainas, qui marque la fin de l’axe piétonnier, à deux pas de la Bourse, enfilera à nouveau son manteau d’hiver pour proposer un village polaire qui met en scène des animaux venus du grand froid pour le plus grand plaisir des plus petits. Dans le Nord de Bruxelles, le quartier Cortenbach et l’avenue Houba de Strooper seront pourvus de nouvelles lumières à basse consommation énergétique. Commencée cette année, la mise en conformité des quartiers Nord et leur mise en lumière se poursuivront en 2023 afin de diminuer les dépenses énergétiques liées à un réseau qui ne répond plus aux besoins actuels. Économie Au total, plus de 160 artères, soit 1.600 câbles, seront illuminées. Néanmoins, très concernée par la crise énergétique, la Ville a pris diverses mesures donc celle de réduire de quatre heures par jour les horaires d’allumage, soit de 17h (au lieu de 13h) à 1h du matin. Cela permet une économie de 25 % de la consommation électrique. « La volonté de la Ville de Bruxelles est de continuer à soutenir les commerçants de manière constante et pertinente afin de contribuer à ce que l’activité économique de la Ville perdure et ce, toujours en adéquation avec les partenaires locaux », souligne Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques. « Pack-déco » pour les commerces