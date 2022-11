Dominique découvre avec stupeur l’augmentation de sa taxe de circulation: «Elle va me coûter près de 500 euros de plus par an!»

Cette manœuvre devrait rapporter à l’état près de 7,8 millions d’euros, selon le cabinet de Mathias Diependaele (N-VA), ministre flamand du Budget, des Finances et du Logement.

Dominique Depreitere, 51 ans, collectionne les Porsches depuis plus de 30 ans. Il en possède 8 : « Ça a commencé quand j’avais sept ans et que mon père a acheté une Porsche 924. J’ai tout de suite eu la piqûre et je ne m’en suis jamais débarrassé », confie-t-il à HLN.