Carine et Yannick, deux rescapés de la rue, s’apprêtent à sceller leur union de manière insolite à Bruxelles!

Avant de se rencontrer, Carine Carpentier, 61 ans, et Yannick Moreau, un Breton de 63 ans, sont tous les deux dans un parcours de vie marqué par la violence et l’errance. Ils passent d’une maison d’accueil à l’autre. Par le fruit du hasard, ils sont hébergés en même temps dans la maison Lazarre, où cohabitent des personnes sans abri et des travailleurs, une maison chaleureuse et humaine. C’est là qu’ils tombent amoureux et que Carine demande Yannick en mariage.

Carine est la première à trouver un logement, temporaire, une chambre rue Haute à l’agence immobilière sociale Le Nouveau 150. Yannick la rejoint, sans autorisation. Ils sont aussi inscrits dans une maison médicale dans les Marolles : le Centre Santé Miroir. Claudia Maldonado, l’assistante sociale se souvient : « Dans les dédales des procédures administratives, Carine et Yannick ne s’en sortaient pas et étaient sans revenus. Pendant des mois, nous avons travaillé pour mettre leurs dossiers en ordre au CPAS, à la mutuelle, la reconnaissance de handicap, etc. »