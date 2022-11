Il sort un couteau sur la place de la République française à Liège

Âgé de 18 ans, Zakaria a été interpellé par la zone de police de Liège, ce dimanche vers 21 heures, sur la place de la République française à Liège. Les services ont été appelés parce qu’un suspect avait visiblement sorti un couteau et en menaçait un autre. Il aurait d’ailleurs également tenté de lui porter des coups.

Zakaria, en séjour illégal, dit n’avoir voulu que se défendre face à un agresseur. Son témoignage et celui de la victime divergent totalement. Les circonstances des faits sont encore troubles et le parquet de Liège a donc demandé à visionner les images captées par les caméras de surveillance afin d’y voir plus clair dans cette affaire.