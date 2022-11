Jeux Olympiques de Paris: les athlètes belges boucleront leur préparation dans onze camps de base en Belgique

Les athlètes belges qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 boucleront leur préparation dans onze camps de base dispersés aux quatre coins de Belgique. Le COIB, le comité olympique belge, a dévoilé ces camps de base lors d’une conférence de presse avec les ministres francophone et flamand des sports Valérie Glatigny (MR) et Ben Weyts (N-VA) lundi lors du stage du COIB à Belek.

Six camps de base seront installés en Wallonie. Louvain-la-Neuve accueillera l’athlétisme au Blocry et le tennis à la Justine Henin Academy. Loverval sera utilisé pour l’escalade et le Dôme de Charleroi pour le basketball. Le football est lui prévu à Tubize et le tir à Genappe. Spa accueillera lui le badminton à La Fraineuse et le circuit de Spa-Francorchamps les cyclistes et les mountainbikers.

Bruxelles sera également un point central de ces camps de base avec la présence du siège du COIB mais aussi du centre Adeps de la Forêt de Soignes pour le judo et les installations de l’ULB pour le taekwondo.

En Flandre, Anvers sera le site le plus important avec la boxe à Braaschaat, le tir à l’arc à Herentals, le golf à Schilde. Le gouvernement flamand a également investi dans les infrastructures pour le kayak et l’aviron à Hazewinkel et pour le skateboard à Hofstade. La natation est elle prévue à Wezenberg et le hockey et le basket 3x3 à Wilrijk.

Gand sera aussi un camp de base pour le hockey avec les installations de La Gantoise mais aussi pour la gymnastique, le breaking et la voile au centre du sport de haut niveau de la communauté flamande.

Le complexe du Lange Munte à Courtrai est également prévu pour le basketball. Pour le cyclisme sur piste et le BMX, un nouveau site sera terminé pour mai 2023 à Zolder.