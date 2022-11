Le copilote de Bruno Blaise, décédé ce dimanche lors du rallye des Crêtes, n’est pas au courant du décès de son ami: «Pour sa stabilité, il nous a été interdit de lui communiquer»

Le carrossier passionné de rallye a perdu la vie au détour d’une spéciale à Wavreumont (Stavelot), lors du rallye des Crêtes. Il a percuté de plein fouet une façade. Un choc énorme pour tous ceux qui le connaissaient et pour le monde du rallye en général.

Le copilote de Bruno Blaise, Geoffrey Razzi, a été grièvement blessé dans l’accident. Dimanche après-midi, le procureur de division de Verviers rapportait que ses jours étaient en danger. Depuis sa prise en charge par les secours, sa compagne, la conseillère provinciale Astrid Bastin, donne de ses nouvelles via les réseaux sociaux.

« Geoffrey Razzi est aux soins intensifs à la Citadelle, il a de multiples fractures (bras, côtes, bassin, tibia) », écrit-elle sur Facebook. « Il a subi une hémorragie interne qui a touché un rein, mais nous n’en savons pas plus actuellement. À l’heure actuelle, son état est stable. » C’est toujours le cas ce lundi matin.

Mais pour maintenir son état de santé, le décès de son ami doit lui être caché. « Pour sa stabilité, il nous a été interdit de lui communiquer le décès, malgré son insistance lors de ses courts moments de lucidité. » Une situation absolument terrible pour chacun.

On ne peut malheureusement que lui souhaiter beaucoup de courage et un prompt rétablissement, ce que font en masse les Malmédiens et proches du couple depuis ce dimanche sur les réseaux. « Merci à tous pour votre soutien. »