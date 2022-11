Le copilote de Bruno Blaise, décédé ce dimanche lors du rallye des Crêtes, souffre de multiples fractures

Le carrossier passionné de rallye a perdu la vie au détour d’une spéciale à Wavreumont (Stavelot), lors du rallye des Crêtes. Il a percuté de plein fouet une façade. Un choc énorme pour tous ceux qui le connaissaient et pour le monde du rallye en général.

On ne peut malheureusement que lui souhaiter beaucoup de courage et un prompt rétablissement, ce que font en masse les Malmédiens et proches du couple depuis ce dimanche sur les réseaux. « Merci à tous pour votre soutien. »