Hockey (N3) | Contrat rempli pour La Louvière face à Tournai: «On a pris notre revanche»

La Louvière 5

Tournai 0

Score par quart-temps : 1-0/1-0/2-0/1-0. La Louvière alignait : Vanhelleputte, Lepoivre, Buratti, A. Montero (1), Molle, Smith, Huart (1), Ronneau, Zanutti (1), Tomenko, Dubray, T. Vitale (1), L. Vitale (1), Sliman, Dethier, Bury.

La pression était présente car les Louviérois (18 points) ne pouvaient pas se permettre le moindre faux pas dimanche face à Tournai. D’abord parce que Bruges (19 points) et Woluwe (17 points) avaient de grandes chances de l’emporter de leur côté (ce qui a été fait…) et que Tournai avait infligé la seule défaite des Loups lors de la manche aller !

« Consignes respectées »

Mais les hommes de Nicolas Van Rysselberghe n’ont pas tremblé avec un résultat probant. « Nous avons directement pris l’ascendant sur notre adversaire avec une entame de match très directe », explique le coach. « La circulation de balle était fluide, les consignes étaient respectées et le pressing était constant. »

Le premier but est tombé dans le premier quart-temps des œuvres de Huart et aurait même pu tomber plus tôt. « Nous nous sommes procuré plusieurs opportunités avant que la délivrance ne tombe. Mais nous étions confiants. »

Le score à la pause s’est clôturé sur la marque de 2-0 (Loïc Vitale) avant de dérouler en seconde mi-temps. Arnaud Montero et Thomas Vitale ont alourdi les chiffres dans le troisième quart avant que Zanutti ne fixe les chiffres à 5-0 dans les dernières minutes. « Nous avons pris notre revanche sur Tournai aussi bien dans les chiffres que dans la manière. Lors du match aller, notre jeu était très brouillon et nous avions quitté les lieux très frustrés. »

« Déçu pour les Bruxellois »

Finalement, ce sont Bruges et La Louvière qui accèdent aux playoffs alors que Woluwe prendra part aux playdowns. « Certes, c’est la règle mais je suis déçu pour les Bruxellois car cette équipe possède de supers jeunes. »

De leurs côtés, les Loups entameront la seconde partie de saison (le 5 mars) dans une poule à six équipes (Taxandria, Primerose, Linkebeek, Hoegaarden, Bruges et La Louvière), soit les deux premiers de chaque série en Nationale 3. « Ce sera de nouveau un mini-championnat en aller-retour où les deux premiers vont monter en Nationale 2. »

Les choses sérieuses vont donc commencer. Mais d’ici là, c’est un repos bien mérité qui attend les Loups.