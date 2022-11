N1 | Francotte a séduit pour son retour dans le onze de la RAAL: «Il faut savoir passer par des moments compliqués»

Samedi, pour accueillir les jeunes Louvanistes, Frédéric Taquin avait rebattu un peu les cartes. Afin de pallier les nombreux forfaits, mais aussi pour relancer la dynamique après deux défaites. Ces deux revers, Mathias Francotte les avait vécus dans la peau d’un remplaçant. Hasard ou pas, il a profité du replacement conjoint de Gobitaka et de Badibanga en pointe en l’absence de Soumaré pour retrouver une place sur un flanc, gauche cette fois.

« Avec un concours de circonstances, des blessés, des absents, j’ai pu jouer sur le côté gauche cette semaine. Je crois que j’ai fait le travail. Ça fait plaisir de retrouver une place de titulaire. C’est vrai que mon poste de prédilection est plus à droite, mais je sais dépanner à gauche et j’y prends autant de plaisir. J’aurais aimé sortir avec un assist ou un goal. J’aurais pu mieux faire sur certaines phases, mais j’ai été actif et costaud défensivement », commentait le Louviérois, qui avait ressenti une petite gêne à l’ischio en fin de rencontre.

« La concurrence est rude, mais saine »

Sur les flancs de la RAAL, il y a quelque peu embouteillage. A gauche, Fadel Gobitaka s’érige jusqu’ici en certitude. A droite, Jordi Liongola, relayé en fin de match par Anas Hamzaoui, prend de plus en plus ses marques. Pas facile, dès lors, de faire sa place au soleil. « Que ce soit avec Fadel, Jordi ou Anas, la concurrence est rude, mais elle est saine. On s’entend bien. On se pousse chacun vers le haut. Après, c’est le meilleur qui joue et c’est le choix du coach. »

Depuis son arrivée en provenance de l’URLC il y a cinq saisons, Mathias Francotte (24 ans), également formé à Haine Saint-Pierre, Mons, Anderlecht et Courtrai, avait connu le plus souvent un statut de titulaire. Il vit donc une situation quelque peu inédite pour lui, partagé désormais entre le terrain (6 titularisations) et le banc (8 montées au jeu). « Ce n’est pas la même chose, en effet. Mais dans le football, il faut savoir passer par des moments compliqués pour se relever et revenir plus fort. J’essaie de retenir du positif de cette situation et travailler encore plus pour être meilleur. » Espère-t-il avoir convaincu son coach au cours de ces nonante minutes ? « Réponse la semaine prochaine », sourit-il. « On verra ce que ça donnera. Un footballeur joue pour être sur le terrain, et pas pour rester sur le côté. Mon objectif, bien sûr, c’est d’être titulaire. On verra si ç’a été suffisant pour le coach. »

« Ces deux défaites nous ont permis de renforcer nos liens »

Avec ce succès (2-0), les Loups se sont en tout cas relancés, même si se profile déjà samedi un difficile déplacement à Tessenderlo. « C’était important de pouvoir réagir après le 0/6 pour rester dans le trio de tête. On a fait le travail et rendu les supporters heureux. Ces deux dernières semaines, c’était une période un peu compliquée, mais on a serré les coudes. Ça nous a même peut-être fait du bien, car ça nous a permis de renforcer nos liens pour aller plus loin ensemble. L’entraîneur avait surtout insisté sur nos manquements en seconde mi-temps. Chaque fois, on menait, mais on n’était pas revenu du vestiaire avec la même mentalité. On a bien réagi. Maintenant, il faut confirmer. Il nous reste quatre matches avant la trêve. On va tout faire engranger pour le maximum de points et se donner les moyens d’atteindre notre objectif. »