Tourmente politique à Tubize: «Je suis venu pour exprimer la solidarité de l’ensemble de DéFI avec notre section», exprime François De Smet, le président

Le principal intéressé, Mourad Abdelali, a également pris la parole : « La chronologie des événements me laisse à penser que je suis victime d’une rage politique. Je déplore la manipulation d’informations, par certains mandataires, dans la presse et sur les réseaux sociaux, qui ont eu pour seul but de me porter préjudice. Étant donné la conjoncture économique actuelle, je regrette surtout que toute l’énergie de la majorité ne soit pas consacrée à nos citoyens. »

« Acharnement politique »

D’autres membres du parti se sont également exprimés à ce propos : « Nous ne pouvons que déplorer l’absence totale de dialogue avec nos partenaires de la majorité (PS-Ecolo) qui, en choisissant cette voie, font preuve de ce que nous pourrions qualifier d’acharnement politique », souligne Filippo Lavore, le président de DéFI Tubize.

« L’honneur et la réputation de notre échevin ont été mis en cause », déclare quant à lui Pascal Goergen, président de DéFI en Wallonie et échevin à Grez-Doiceau. « Le Conseil d’État a remis les pendules à l’heure. Le nouveau feuilleton n’augure rien de bon : le citoyen attend en ces temps si difficiles autre chose de la part du bourgmestre et de la majorité. »