Une jeune femme violée et droguée à son insu lors d’une fête: le tribunal correctionnel de Bruxelles rend son jugement contre le prévenu

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné lundi un habitant d’Opwijk, dans le Brabant flamand, âgé de 27 ans à une peine de prison de 32 mois, dont la moitié avec sursis, pour avoir violé une jeune femme alcoolisée et ayant à son insu ingurgité de l’ecstasy, à proximité d’une salle de fête à Opwijk. Les faits datent d’octobre 2021.

La victime, R., participait à une fête d’anniversaire avec quelques amis quand elle a rencontré le prévenu, E., accompagné d’un ami. Tout ce beau monde a vidé quelques bouteilles d’alcool, E. et R. ont parlé, dansé et se sont embrassé.

De l’ecstasy dans le sang

À un moment, R. est sortie du bâtiment en compagnie de E. mais ne se souvient plus de ce qu’il s’est ensuite passé, fait valoir son avocat. «Elle a été retrouvée à peu près nue sur un matelas dans la camionnette de R et était totalement paniquée. Les analyses effectuées à l’hôpital ont révélé qu’elle avait une grande quantité d’ecstasy dans le sang.»

La partie civile estimait établi le fait que E. a violé la victime et qu’il y a de fortes indications qui laissent penser qu’il l’a également droguée. Le ministère public n’a pas suivi cette thèse pour ce qui est de l’intoxication mais bien pour ce qui concerne les attouchements et le viol.

La défense

La défense réclamait l’acquittement. «Le kit agression sexuelle n’a révélé aucune trace de violence, et même aucune preuve de pénétration. Le seul élément qui explique que nous sachions qu’il y a eu relations sexuelles est le fait que mon client l’a spontanément déclaré», a avancé l’avocat de la défense. «S’il avait violé la jeune femme, il n’aurait pas déclaré cela de sa propre initiative.»

Le tribunal est d’avis qu’il est établi que la jeune femme était à ce point sous influence qu’elle n’était plus capable de donner son assentiment ou non à des relations sexuelles et qu’il s’agit par conséquent d’un viol.