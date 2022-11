Nacer nie avoir porté des coups à son ex-compagne: «C’est elle qui était agressive sous l’emprise de la boisson», se défend-il devant le tribunal de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour Nacer et sa compagne, la vie commune n’a rien d’un long fleuve tranquille. Elle est émaillée de violence. En octobre 2020, le couple se déchire après une sortie au restaurant. « Elle a pris les clés de ma voiture et les a jetées par la vitre. Elle avait bu, comme souvent. Elle était hystérique », déclare Nacer. Il sort de son véhicule et part à la recherche des clés. Elle lui emboîte le pas. « Elle s’est mise à hurler. Je l’ai filmée avec mon téléphone et j’ai montré la vidéo aux policiers », précise-t-il. Lesquels constatent que la paume de Madame est rougeâtre et qu’elle a un hématome au genou. Nacer nie toute responsabilité. Et dit ignorer l’origine des blessures de sa compagne.

Quelques mois plus tard, rebelote. Le 18 mai 2021, toujours à Morlanwelz, ça chauffe au domicile du couple. Nacer, une fois encore, reproche à sa compagne d’être hystérique. « J’ai quitté la maison et je suis allé boire deux cafés dans un bar, le temps qu’elle se calme », dit-il aujourd’hui. Trois quarts d’heure plus tard, il est de retour… « J’ai été surpris de constater que la police était là. » Un certificat médical avec incapacité atteste de coups portés à sa compagne. Là encore Nacer se défend mordicus d’en être l’auteur…