Coupe du monde 2022: le geste fort d’une commentatrice de la BBC qui porte un brassard arc-en-ciel (photo)

Alex Scott est commentatrice pour la BBC, et est une ancienne joueuse d’Arsenal. Peu avant la rencontre opposant l’Angleterre à l’Iran, elle a arboré un brassard arc-en-ciel aux abords de la pelouse.

Ce lundi, les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter un brassard coloré « One Love » en faveur de l’inclusion et contre les discriminations ont renoncé lundi face à la menace de « sanctions sportives », lors du Mondial au Qatar, ont-elles annoncé à quelques heures du match Angleterre-Iran. Parmi ces équipes, on retrouve la Belgique et l’Angleterre.