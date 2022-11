Vous avez encore des congés à prendre d’ici la fin d’année? Attention car cela pourrait poser des problèmes à votre entreprise

Acerta a examiné les données de 260.000 travailleurs belges. Et il s’avère que beaucoup ont encore pas mal de jours de congé à poser.

de videos

Ainsi, 13 % des travailleurs ont plus de 80 heures, soit plus de deux semaines de congé, à prendre. Ils sont 36 % à avoir plus d’une semaine de congé à prendre. Une situation qui n’est pas sans poser quelques problèmes dans des entreprises, en vue de l’organisation de la période de la fin d’année. « Dans notre pays, les travailleurs ne peuvent légalement pas reporter leurs congés à l’année suivante, ce qui est loin de faciliter la planification dans bon nombre d’entreprises », souligne Laura Couchard, experte chez Acerta Consult.