Une mère de 33 ans choquée après le passage du livreur chez elle: «Je me suis sentie effrayée et anxieuse dans ma propre maison»

Cette histoire arrive à une mère de 33 ans qui devait recevoir un colis livré par Tesco. Le jour de la livraison, elle a subi une intrusion de la part du livreur. « Je me suis sentie effrayée et anxieuse dans ma propre maison », confie-t-elle.

de videos

La raison ? Le livreur aurait tenté de l’embrasser en la saisissant par le visage avec ses mains. Selon le Sun, « elle s’est détournée et a senti son doigt glisser sur son nez et sa lèvre. Il a souri, s’est excusé et est parti lorsqu’elle a essayé de fermer la porte. »