Le gouvernement britannique n’a aucune intention d’assouplir le Brexit, assure Rishi Sunak

«Laissez-moi être sans équivoque à ce sujet (...) Le Royaume-Uni ne cherchera aucune relation avec l’Europe qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE», a déclaré Rishi Sunak lors d’une conférence de la principale organisation patronale du pays.

«J’ai voté pour le Brexit. Je crois et je sais que le Brexit peut apporter et apporte déjà d’importants bénéfices et opportunités pour le pays», a-t-il ajouté, citant la reprise du contrôle de l’immigration par le Royaume-Uni depuis la sortie de l’UE, ou encore les accords commerciaux signés avec d’autres pays.