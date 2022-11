Les terribles images du choc ultra violent entre le gardien iranien et son défenseur: le nez en sang, il a dû quitter la pelouse après quelques minutes (vidéo)

Le match Angleterre-Iran, qui a débuté à 14 heures ce lundi, a rapidement été interrompu.

Lire aussi> Coupe du monde: l’Angleterre a donné une leçon à l’Iran (6-2, vidéos)

Après quelques minutes de jeu à peine, le portier iranien Beiranvand a en effet percuté son défenseur de la tête Hosseini.

Le gardien, sonné, saignait abondamment du nez et les soigneurs sont intervenus durant de longues minutes. Malgré un choc très violent, le gardien a voulu tenir sa place mais, quelques secondes plus tard, il s’est à nouveau allongé et a demandé son changement. Il a été remplacé par Hosseini.