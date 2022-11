La Ville de Fleurus, engagée dans une stratégie de «territoire intelligent», lance une grande enquête auprès de ses citoyens

En quête permanente d’évolution et d’amélioration, le Collège communal souhaite apporter une réponse pertinente et durable aux défis démographiques et enjeux sociétaux propres à l’entité de Fleurus notamment en tirant parti des nouvelles technologies d'information et de communication. De nombreux projets numériques ont d'ailleurs déjà été initiés tels que le Wi-Fi gratuit en centreville, les cyber-classes dans les écoles ou encore l’implémentation de logiciels innovants destinés aux citoyens comme Fluicity ou BetterStreet.

Avec la volonté de définir une stratégie « Smart » plus globale, et bénéficiant d'un accompagnement proposé par l’Igretec, la Ville s’est ainsi engagée dans un processus de transition numérique pour un territoire plus efficient et (re)connecté.