Les braqueurs qui terrorisaient les stations-service de Mons-Borinage et des Hauts-Pays finalement condamnés!

Durant quelques mois en 2021, de nombreuses stations-service de la région en avaient fait les frais. La station-service Esso, rue de la Rivièrette à Tertre, avait vu trois individus gantés et masqués vider la caisse et le comptoir à cigarettes. À Dour, la station-service Esso avait été attaquée : deux individus avaient emporté cigarettes argent en cash. Quelques jours plus tôt, un vol avec violence avait été commis dans la supérette de la pompe à essence en face du PASS à Frameries.

Lire aussi> vol-avec-violence-jemappes-ils-etaient-menacants-temoigne-anais

En octobre 2021, une opération conjointe menée par les policiers belges et les gendarmes français a permis d’interpeller quatre individus, à Feignies, en France, après avoir braqué une boulangerie et avoir pointé une arme en direction d’un client et des employés.