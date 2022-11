Thomas Meunier sur les polémiques au Qatar: «Nous devons accepter que les règles diffèrent des nôtres»

À quelques instants de sa conférence de presse, Thomas Meunier observe avec attention une télévision retransmettant la rencontre entre l’Iran et l’Angleterre. Signe que le latéral droit est entré de plain-pied dans sa Coupe du monde. Mais celui qui jouera au moins les deux premiers matchs avec un masque après sa blessure à la pommette en octobre n’est pas non plus du genre à être totalement déconnecté de ce qui se passe à l’extérieur de l’environnement des Diables rouges. Avec son discours posé et réfléchi, il est longuement revenu sur la décision de la FIFA de ne pas autoriser sept sélections dont la Belgique de porter le brassard «One Love» tout en admettant qu’il n’avait jamais pensé à boycotter personnellement le tournoi qatari après avoir passé quatre saisons au Paris Saint-Germain. Comme à son habitude et loin des clichés, Thomas Meunier parle et on écoute.

Thomas Meunier, la FIFA a menacé d’un carton jaune dès le coup d’envoi un capitaine qui porterait le brassard «One Love». La Belgique comptait le faire. Qu’avez-vous décidé à ce propos?

On en a parlé entre nous et on a tiré la conclusion de ne pas porter ce brassard. C’est vraiment dommage. On sait tous comment cela se passe ici au Qatar du point de vue des droits humains et autres. Il y a beaucoup de différences entre ici et la culture européenne. Dans le même temps, on connaît aussi les règles de la FIFA. La FIFA a été intelligente en attendant le dernier moment. On doit l’accepter. Le Qatar et la FIFA travaillent ensemble et appliquent les règles qu’ils veulent. Les Fédérations européennes ont accepté les décisions de la FIFA. Il n’y a plus grand-chose à faire. Honnêtement, si on voulait faire les choses bien, on ne venait pas au Qatar. Mais c’est trop tard. Il faut accepter les règles. On voulait utiliser ce brassard mais c’est dommage. On a tous accepté. C’est trop tard.

Est-ce que les joueurs peuvent encore faire quelque chose?

On voulait agir pour défendre certaines causes. Le problème, c’est que tout est sujet à sanction et à suspension. Si on portait le brassard, on aurait hérité d’un carton jaune. Que peut-on encore faire à ce moment-là? Depuis des mois, le Qatar est un sujet de discussion. Mais c’est trop tard. L’attribution a été donnée en 2010. C’était le job des fédérations et de la FIFA de protester bien avant que le tournoi ne commence. Désormais, la plupart des pays ont abandonné leurs protestations. On doit mettre cela de côté parce que rien ne va changer. Il faut passer à autre chose et se concentrer sur le terrain. On est venu pour représenter une nation du foot durant cette Coupe du monde.

À titre personnel, avez-vous pensé à boycotter cet événement?

Je suis dans une position délicate. À titre personnel, je ne pouvais pas boycotter cette Coupe du monde après avoir joué quatre ans pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, je ne peux pas cracher dans la soupe en disant que les Qataris sont des «enfoirés». Je ne peux pas me permettre de prendre position parce que quand j’ai signé, j’étais conscient de ce qui se passait ici et je savais déjà qu’un État détenait un club européen. On aurait pu dire à l’époque que je cautionnais ce qui se passe au Qatar en jouant pour le PSG. Si la Fédération avait décidé d’un boycott, je l’aurais accepté. Si le choix avait été offert à chaque joueur, je serais venu.

Vous êtes dans le groupe alors qu’il en aurait pu être autrement après votre blessure à la pommette. Allez-vous jouer avec un masque?

Ce mercredi, on en sera à cinq semaines et je dois en faire au moins six avec le masque. Je vais donc jouer les deux premiers matchs avec le masque. Si je joue évidemment…

Est-ce que cela vous rassure de le porter?

Oui. Cela m’offre une protection et cela me rassure. Après, on cherche encore quelque chose de plus ergonomique parce que je le sens quand je joue. Ce serait bien d’avoir quelque chose de plus discret mais tout aussi efficace.

Est-ce que cet épisode a une influence sur votre état physique après plusieurs semaines sans match?

Non. J’ai eu ce choc contre Hanovre et j’ai été opéré. Je me suis arrêté une semaine. Ensuite, j’ai de suite pu m’entraîner normalement pendant les semaines suivantes. Ce n’est pas comme lorsque vous avez une déchirure et que vous êtes sur le côté pendant plusieurs semaines. Ici, j’ai toujours pu m’entraîner. Je me suis également entraîné dimanche avec Romelu Lukaku. Si je n’étais pas avec le reste du groupe, c’est parce que j’avais un rendez-vous de contrôle pour ma pommette. Il était positif et tout va bien.

L’engouement autour des Diables rouges l’est nettement moins. Est-ce un sujet de discussion au sein du groupe?

Je vais comparer la situation avec les Pays-Bas: dans les journaux, il y a énormément d’optimisme mais dans aucun cas, je ne les place champions du monde. Pourtant, dans ce pays-là, tout le monde y croit. Pareil en Angleterre lors de l’Euro avec leur «Coming home». Il devrait y avoir une «vibe» positive venant de la presse belge parce que vous êtes les premiers relais entre l’équipe nationale et les supporters. Je ne la vois pas en Belgique. C’est bien beau de parler du match contre l’Égypte dans les journaux et à la télévision. Il y a des choses à analyser et tout n’est pas rose mais au niveau de la communication, la presse a un rôle à jouer auprès du grand public. Mes potes sont influencés par les analyses des médias. C’est là qu’on devrait parler avec un peu plus d’optimisme autour de l’équipe nationale avant de jouer les matchs de Coupe du monde pour envoyer des ondes positives depuis le Qatar. Pour faire en sorte que ce soit un beau tournoi.