«Join the fam»: une campagne pour sensibiliser les témoins de harcèlement sexiste à Bruxelles

A Bruxelles, le phénomène de harcèlement sexiste dans l’espace public a été identifié comme problématique depuis plusieurs années. Il a été placé sous les feux des projecteurs par le reportage de Sofie Peeters en 2014. Il a depuis lors été inscrit au code pénal par la loi contre le sexisme. Des révélations d’agressions sexuelles dans et à proximité de bars ont été faites dans la foulée des mouvements #Metoo et #Balancetonbar. Selon une étude menée par Plan international en 2019, 91% des filles et 28% des garçons interrogés ont témoigné avoir été victimes de harcèlement sexiste.

La campagne «Join the fam» a été mise sur pied pour sensibiliser les témoins de fait de harcèlement de rue à littéralement rejoindre la famille des « victimes » et à intervenir lorsqu’ils sont témoins de ce genre d’agression.

«Join The fam s’inscrit dans le contexte du premier Plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes lancé en 2020 par le gouvernement bruxellois. Largement inspirée des recommandations du secteur associatif, bien représenté lundi, à l’occasion du lancement de l’opération, la campagne concrétise une partie de ce plan ainsi que du plan plus récent d’actions prioritaires en matière de lutte contre le harcèlement et les violences sexistes.

Co-financée par equal.brussels et safe.brussels, la campagne invite chaque habitant à rejoindre «la famille bienveillante de témoins prêts à réagir en cas de besoin». Elle vise à faire connaître la méthodes des cinq «D": distraire, déléguer, documenter par la prise d’images, diriger, et dialoguer.

Un clip video et des visuels de campagne seront diffusés à partir de mardi, jusqu’au 2 janvier sur les réseaux sociaux, sur le réseau d’affichage de la Stib (valves, flancs de bus et de tram). Des stickers réfléchissants « Join the Fam » à apposer sur la sonnette de rue, sur le smartphone, où tout autre support personnel seront distribués via les magazines communaux. Un site dédié à la campagne reprend toutes les infos utiles.

Join the FAM est suivie par un comité d’accompagnement composé de représentants du Parquet et de la Police de Bruxelles, de l’IEFH, du Conseil de la Nuit, de la Brussels by Night Federation, de la Fédération Horeca, du Forum des jeunes, de la Stib, desafe.brussels, d’equal.brussels et des cabinets du ministre-président Vervoort et de la secrétaire d’État àl’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou.

« Notre objectif est de lever les obstacles qui empêchent encore les témoins d’agir. Parce que ces témoins n’identifient pas toujours les comportements problématiques, ne savent pas toujours comment réagir à ces comportements ou n’osent tout simplement pas franchir le pas », a commenté Nawal Ben Hamou.