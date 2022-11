Sion, la voiture solaire et intelligente

La Sion, dont la production devrait démarrer au second semestre 2023, est un véhicule électrique pas tout-à-fait comme les autres. Sa coque est composée de 456 cellules solaires qui devraient fournir suffisamment d’énergie pour effectuer de courts trajets. L’autonomie totale est annoncée à 305 km, avec une batterie de 54 kWh. Selon Sono Motors, qui va construite la voiture, les utilisateurs devraient recharger leur Sion jusqu’à quatre fois moins souvent qu’une voiture électrique classique.

25.000 €

Pour développer la Sion, Sono Motors s’est associé à Continental, qui fournit le moteur et les logiciels, mais aussi les systèmes de connectivité et de conduite autonome. Malgré un tarif qui ne devrait pas dépasser 25.000 €, la Sion fournira quelques fonctionnalités inédites, telles qu’un dispositif d’accès intelligent qui reconnait l’utilisateur s’approchant du véhicule, ouvre les portes et démarre les systèmes basse tension.