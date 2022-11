L’IPTV attire de plus en plus les Belges mais attention: «Ils savent très bien qu’ils ont pris un risque…»

Europol et la police espagnole ont démantelé, cette semaine, un vaste trafic européen d’IPTV, ce mercredi 16 novembre. 2.600 chaînes de télévision et plus de 23.000 films et séries étaient proposées par le réseau pirate qui comptait plus de 500.000 utilisateurs en Europe. Au total, quatre personnes ont été arrêtées par la police à Malaga, en Andalousie. Une enquête a été ouverte concernant 95 revendeurs. de videos Les cas se multiplient ces derniers mois en Europe. Bien qu’illégal, l’IPTV a toujours la côte aux quatre coins du globe. La Belgique n’échappe pas au phénomène puisque des milliers de personnes ont déjà succombé aux charmes du service qui, pour rappel, permet de profiter d’un éventail de chaînes à très bas prix via un boîtier fonctionnant sous Android qu’on connecte à la télévision ou via une application directement installée sur une SmartTV.

Ce qui est illégal, c’est le contenu lorsque le contenu auquel l’utilisateur accède est diffusé par un tiers ou un groupement. Dans les deux cas, c’est illégal.

Les hackers à l’origine des IPTV détournent le signal envoyé par les chaînes de télévision ou les opérateurs télécoms traditionnels. Une manipulation qui enfreint la directive européenne sur le contrôle d’accès et la législation sur les droits d’auteur et la protection des mesures techniques. En effet, cette dernière protège les œuvres diffusées de ce type de vol et détournement.

Amende, prison… Les utilisateurs s’exposent toutefois à un risque. D’abord, à une amende pouvant aller de 500 à… 100.000 euros ! Ils risquent également à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Des dommages et intérêts peuvent aussi leur être réclamés par les ayants droit. Cela ne semble pourtant pas refroidir plusieurs utilisateurs. Nous ne possédons évidemment pas de statistiques concernant les détenteurs de ces fameux petits boîtiers en Belgique, mais comme nous le détaille un commerçant spécialisé dans la téléphonie en région namuroise, « la demande est énorme ». « Aujourd’hui, il y a au moins 70 %-80 % des personnes qui sont connectées sur un réseau Proximus ou Voo qui ont IPTV. C’est énorme. » « De mon côté, je reste très prudent par rapport à ça et je n’en fais aucune publicité », explique notre interlocuteur. « Je n’en vends qu’à mes amis. Si une personne que je ne connais pas me téléphone au magasin et me demande si j’en ai, je ne donne pas suite parce que, si, du jour au lendemain, ça foire, mes potes savent très bien qu’ils ont pris un risque… »