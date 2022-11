Triste nouvelle à Dottignies: Roger Vellemans, l’ancien commissaire de police qui avait aussi officié à Mouscron, est décédé

En civil comme en uniforme, sa carrure et sa grosse voix en imposaient. Mais dans son sourire comme dans son regard, c’est avant tout la bienveillance du commissaire qui prédominait, et faisait de Roger Vellemans un personnage attachant. Très connu et apprécié à Dottignies comme dans le Grand-Mouscron, l’homme vient de décéder, des suites d’une maladie.

« Il était arrivé de Flandre comme commissaire de police à Dottignies en 1964, après avoir répondu à une annonce du Moniteur belge » rappelle l’un de ses fils, Wim Vellemans, directeur du home Saint-Joseph à Herseaux. « Suite à la fusion des polices, il avait poursuivi sa carrière parmi les trois commissaires de l’époque à Mouscron, jusqu’en 1995 ».