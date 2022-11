Une Mercedes du futur dans le nouvel Avatar

Le message-clé du nouvel Avatar, qui sort mi-décembre, est : « La terre est notre Pandora ». Plus concrètement, il s’agit d’évoquer des thèmes tels que la durabilité, la mobilité de demain et la responsabilité collective envers la planète. Il n’en fallait pas plus à Mercedes pour se joindre au scénario (et à la campagne de promotion) avec le concept-car VISION AVTR.

Connexion biométrique

Le nom de cette voiture imaginaire signifie Advanced Vehicle Transformation. La connexion biométrique à bord de ce véhicule à conduite autonome permet une interaction inédite entre l’homme, la machine et la nature. Ainsi, les volets bioniques situés à l’arrière communiquent avec le monde extérieur, et le volant est remplacé par une commande qui reconnaît le rythme cardiaque de l’occupant pour l’identifier, simplement en posant la main dessus.