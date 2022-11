Kruidvat ouvre une nouvelle enseigne à Sprimont

Le magasin se situe dans le parc d’activités économiques Damré-Sprimont et s’étend sur une superficie totale de 387 m², dont 324 m² de surface de vente. Le magasin a été conçu selon le nouveau concept de Kruidvat, qui met l’accent sur le confort d’achat des clients avec de grands espaces.

« La grande force de ce magasin est son excellent emplacement », affirme Isabelle Zandecki, district manager chez Kruidvat. « Le nouveau magasin se trouve à proximité d’une entrée et d’une sortie de l’autoroute E25 et présente un vaste parking. Il se situe dans un bâtiment flambant neuf et a un look frais, qui fera de Kruidvat un must à Sprimont ! »