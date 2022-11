Youri Tielemans sur le brassard «One Love» refusé par la FIFA: «Dommage car les discriminations restent un problème mondial»

Si on peut reprocher beaucoup de choses à Roberto Martinez, sa volonté de toujours voir au-delà du simple présent n’en fait pas partie. Depuis ses débuts à la tête de la sélection nationale à l’été 2016, le sélectionneur catalan a toujours combiné le présent et l’avenir. Avec la réflexion permanente qu’il ne fallait pas procrastiner pour préparer l’après « génération dorée ». Le meilleur exemple se nomme Youri Tielemans.

de videos

Si à 25 ans, le milieu de terrain de Leicester s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde au Qatar, c’est parce que Martinez n’a pas hésité une seule seconde à l’emmener dans ses valises pour le Mondial en Russie quatre ans plus tôt. Et ce, malgré un faible total de huit sélections – dont quatre en match amical - avant d’être convoqué pour ce qui reste la plus grande performance de l’histoire des Diables dans une compétition planétaire. But avoué sans sourciller : permette à celui qui a, alors, alterné le chaud et le froid lors de sa première saison à l’étranger du côté de Monaco d’emmagasiner un maximum d’expérience et de vécu pour les tournois suivants. Et d’être à terme le phare dans la nuit de la « Next Gen ».

Quatre et demi plus tard, Youri Tielemans est totalement intégré au groupe des Diables rouges et a acquis un certain statut auprès des plus anciens. Mais force est de constater qu’il y a également eu quelques ratés dans le chef de celui annoncé depuis bien longtemps comme le futur leader des Diables rouges. Et souvent dans les grands rendez-vous. Lors du quart de finale de l’Euro contre l’Italie où son carton jaune précoce l’empêche d’intervenir face à Insigne sur le 2-0 ou en demi-finale du « Final Four » contre la France où il commet une faute sur Antoine Griezmann permettant aux Bleus d’égaliser à deux partout. Les moments les plus marquants d’une période de quatre années où le joueur formé au Sporting d’Anderlecht n’a pas pris la dimension escomptée par son sélectionneur national. « Qu’elles soient juste ou non, j’accepte toujours les critiques », indique le médian. « Je fais toujours mon autocritique et je sais que je n’ai pas toujours été au niveau dans certains aspects de mon jeu lors de matchs avec les Diables. Je l’accepte. Sans aucune forme de revanche parce que ce n’est pas mon état d’esprit, à moi de mieux jouer au football. »

A 25 ans, il n’est guère trop tard pour le médian. Mais la donne a changé depuis quelques mois. Aujourd’hui, alors qu’il était programmé pour être incontournable en 2022, Youri Tielemans doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce au cœur du jeu. S’il est assez logiquement renvoyé sur le banc lorsque Kevin De Bruyne s’installe aux côtés de l’indéboulonnable Axel Witsel, le Bruxellois peut désormais également craindre pour son temps de jeu quand le joueur de Manchester City évolue un cran plus haut. Parce que Hans Vanaken ne renonce pas à avoir la même stature à Bruges qu’en équipe nationale et, surtout, parce qu’Amadou Onana, du haut de ses 21 ans, est prêt à renverser la table. « On a un noyau qualitatif où la concurrence est là et c’est totalement normal », estime le joueur des « Foxes ». « Dans ce groupe, on a tous envie de jouer lors de chaque match. Lors du match contre l’Egypte, j’étais évidemment déçu de ne pas commencer la rencontre. C’est le même ressenti pour les autres joueurs quand ils sont sur le banc. »

Qu’en sera-t-il mercredi soir contre le Canada ? On ne sait pas encore qui accompagnera Witsel au cœur du jeu. Youri Tielemans est évidemment un candidat déclaré mais il est loin d’être le seul. « Je pense que vous connaissez le sélectionneur et que vous savez qu’il ne dévoile pas son équipe à l’avance », précise le principal intéressé. « Pourquoi est-ce qu’il devrait me choisir ? Je n’aime pas trop parler de moi positivement. Le coach connaît mes qualités et sait que je vais tout donner. Si je joue, je vais tout faire pour améliorer l’équipe. »